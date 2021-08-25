Merkel ne kadar emekli maaşı alacak?

Angela Merkel patates çorbası pişirmeyi ve erikli kek yapmayı çok seviyor. İkisi de tipik sonbahar tarifleri. Ancak Merkel bu sene de sonbaharda bunları yapmaya vakit bulamayacağa benziyor çünkü 26 Eylül günü Almanya'da Federal Meclis seçimleri var. Ancak Merkel'in başbakanlığı seçim gecesiyle sona ermeyecek zira Merkel yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine idareten bakmakla yükümlü. Kısa süre önce düzenlenen bir basın toplantısında da "Görevimin gereklerini yerine getirmeye devam edeceğim, görev süremin son gününe kadar" şeklinde konuştu.

Almanya'da son on yıllardaki seçimlerden sonra ortalama 5-6 hafta içinde yeni hükümet kurulmuş oluyor. 2017'de yapılan geçen seçimlerde ise bu süre tam beş buçuk ay oldu. Bu sefer de olur da yeni hükümetin kurulması beklenenden uzun sürerse belki de Merkel, siyasi açıdan hocası sayılan eski Başbakan, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Helmut Kohl'ün görevde kalma rekorunu kırabilir.

Kohl, 1998'e kadar tam 5 bin 870 gün başbakanlık yaparak Almanya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı rekorunun sahibi olmuştu. Merkel'in onun rekorunu kırabilmesi için ise en az 17 Aralık 2021 tarihine kadar görevde kalması gerekli. O takdirde yeni rekor Dr. Angela Dorothea Merkel'in olacak.

Biraz kitap okuyup biraz kestirecek

Temmuz ayında Merkel, ABD'yi ziyaret etti. Bu ziyareti sırasında kendisine tekrar nasıl bir emeklilik düşündüğü sorusu yöneltildi. Uzun süre bu konudaki sorular karşısında kaçamak davranan Merkel bu sefer ilk kez 16 yıllık başbakanlığı sonrasında ne yapmak istediğine dair ipuçları verdi ve önce bir süreliğine dinlenmek istediğini söyledi, hiçbir daveti kabul etmeyeceğini vurguladı. "Şimdiye kadar yaptığım işleri artık başkasının yapacağı gerçeğini kavramam gerek" deyip, "Sanırım bu yeni durum çok hoşuma gidecek" şeklinde konuştu.

Merkel, "Başbakanlık görevini bıraktıktan sonra oluşacak boş zamanda beni gerçekten neyin ilgilendirdiğine kafa yoracağım zira son 16 yılda buna pek vaktim olmadı" dedi. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verdiği fahri doktor unvanını alırken yapılan söyleşide Merkel ayrıca, "Biraz kitap okumayı deneyeceğim, okurken belki de gözlerim yavaşça kapanır çünkü yorulmuşumdur, belki de biraz kestiririm, derken bakarız, nerede ortaya çıkarım kim bilir?" diyerek gülümsedi.

Merkel 17 Temmuz'da 67 yaşını doldurdu. Peki, onlarca yıl sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerinde kadar her dakikası planlı ve dopdolu geçen ve büyük bir sorumluluk taşıyan bir insan birden bire frene basabilir mi? Kısa süre önce Merkel'in sarf ettiği bir cümle bu konuda da ipucu veriyor: "İnsan bir şeyin eksikliğini ancak o artık olmadığında hisseder" diye konuştu.