Merkel: Nazi benzetmeleri durmak zorunda

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bir yanda Avrupa ve Türkiye'nin çok sayıda ortak çıkarı var. Diğer yanda ise Avrupa Birliği ile Türkiye ve Almanya ile Türkiye arasında derinleşen farklılıklar olduğunu hissediyoruz" diyen Merkel, önemli bir partnerleri olan Türkiye'nin Almanya yönetimini Nazilere benzetmesinin üzücü olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu benzetmeler Almanya'da Nazi döneminde yaşananları önemsiz gösteriyor.

"Türkiye'nin Nazi benzetmeleri durmak zorunda."

Merkel, Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri olan ve geçen ay Türkiye'de tutuklanan Türk-Alman vatandaşı Deniz Yücel'in serbest bırakılması için çağrı yaparken Almanya'nın Türkiye'yle ilişkisinin geleceği hakkında şunları söyledi:

"Türkiye ve diğer ülkelerle kurduğumuz ilişkileri demokrasi temeli üzerine inşa etmeliyiz.

"Türkiye'yle ilişkimizi iyileştirmek için, elimizden gelen ve değerlerimize uygun olan her şeyi yapmaya değer."

Angela Merkel, Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin Alman toplumunun bir parçası olduğunu vurguladı ve "Türkiye'deki iç çatışmaların Almanya'ya yayılmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" diye konuştu.