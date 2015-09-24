Merkel 'mülteci zirvesi' sonuçlarından memnun



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları iltica politikası olağanüstü zirve buluşmasının sonuçlarından memnun kaldığını söyledi. Merkel, Almanya Federal Cumhuriyeti Meclisi'nde yaptığı hükümet açıklamasında somut adımların artırılması gerektiğini ve iltica krizinin bütün Avrupa'yı ilgilendirdiğinin idrak edildiğini belirtti.

Angela Merkel zirvede mutabakat sağlanan, kaçış nedenleri ile mücadele, AB'nin dış sınırlarının korunması ve mülteci adaylarının kayda geçirilip üye ülkeler arasında paylaştırılması amacıyla ‘sıcak giriş noktaları' kurulması gibi konulara değindi. “Bu krize vereceğimiz tepki uzun yıllar kıtamızı etkileyecektir” diyen Başbakan Merkel, Avrupa'nın sosyal, ekonomik, kültürel ve ahlaki sınavı başarıyla vermesini arzuladığını dile getirdi.

Angela Merkel, sığınmacı yükünün fazlasını çeken ülkelerdeki 120 bin mülteci adayının bütün üye ülkeler arasında paylaştırılması amacıyla AB içişleri bakanları arasında varılan anlaşmayı övdü ve bu uygulamaya süreklilik kazandırılması gerektiğini söyledi. Sığınmacı sayısındaki artışa ancak küresel çapta çare aranabileceğini vurgulayan Başbakan Angela Merkel, ABD ve Rusya ile Orta ve Yakındoğu ülkelerinin çözüme ortak olabileceklerini kaydetti. Bayan Merkel meclis genel kurulundaki hükümet açıklamasında, Almanya'daki sığınmacıların federal eyaletler arasında paylaştırılmasında da ilerleme sağlandığını ve eyaletlerin mali yükünün hafifletilmesine yardımcı olacaklarını ifade etti.

Muhalefetten sert eleştiri

Alman ana muhalefet partisi Sol Parti, Batı'nın Ortadoğu politikası değişmeden mülteci krizinin sona ermeyeceğini savundu. Parti meclis grubu başkanı Sahra Wagenknecht genel kuruldaki konuşmasında, “Mültecilerden bahsedip, savaşları, insansız hava aracı terörünü ve silah ticaretini es geçmek olmaz”, dedi. Wagenknecht iltica hareketlerine öncelikle Batılı ülkelerin politikalarının yol açtığını ve iltica hakkını sınırlamakla, kota uygulamakla ve tel örgüler çekmekle iltica sorununun çözülemeyeceğini söyledi. Sol Parti meclis grubu başkanı Sahra Wagenknecht hükümet açıklamasına cevaben yaptığı konuşmada devamla şunları söyledi: “ABD ve Avrupalı müttefiklerinin insani müdahale kisvesi altında başlattıkları savaşlar Afganistan ve Irak'ı harap etmiş, IŞİD ve Taliban gibi örgütlenmelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Suriye'deki iç savaşın üzerine de körükle gidilmiştir.”

İnsan hakkı savunucuları da AB'nin iltica politikasını sert dille eleştiriyorlar. Amnesty International(AI)/Ulusllararası Af Örgütü, AB'ni sığınmacılara yasal ve güvenli yollardan Avrupa'ya girişini engellemekle itham etti. Örgütün liderler zirvesi sonuçlarının hayal kırıklığına yol açtığı belirtilen bildirisinde, AB'nin sığınmacıları sınırları dışında tutmaya odaklandığı ve zirvede alınan tek olumlu kararın AB dışındaki ülkelere para yardımı yapılması olduğu belirtildi.