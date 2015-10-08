'Merkel mülteci siyaseti nedeniyle tecrit oldu'

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinden yönetici niteliği taşıyan 34 üye, Merkel'in

sığınmacı politikasını eleştiren bir mektup kaleme aldı. Mektupta “İzlenen ‘açık sınır

politikası' ne Avrupa ne Alman hukukuna uygundur, ne de partimizin programıyla

uyum

içindedir” denildi. Würzburg'da yayımlanan Main-Post konuyu şu şekilde irdeliyor:

“Başbakan müzakere etmeli. Mülteci politikasında İçişleri Bakanı de Maiziere'nin

yetkilerini kısıtlaması ve Peter Altmaier'i mülteci koordinatörü olarak ataması, Almanlar

için Merkel'in ülkede değişen havayı ciddiye aldığını göstermesi bakımından yeterli

değil. İsyan ederek bir tehdit mektubu kaleme alan 34 CDU'lu Merkel'den açık bir işaret

vermesini talep ediyorlar. Sığınmacıların geldiği ülkelerde

gazete ilanları vererek, sosyal

medya üzerinden siyasi mülteciler dışında kimsenin Almanya'ya gelme hakkı olmadığını

dile getirmesini istiyorlar. Merkel zor durumda. Böyle bir işaret verse yaptığı jestin siyasi

bir hata olduğunu kabul etmiş olacak. Yapmazsa üzerindeki siyasi baskı daha da

artacak.”

Berlin'de yayımlanan Die Welt gazetesi Başbakan Merkel'in mülteci

politikasındaki

değişiklikle ilgili bir izah yapması gerektiğini vurguluyor:

“Merkel'e kendi saflarından hiç bu kadar

yüksek sesle ‘Böyle gitmez' denmemişti.

Başbakanın siyasi geçmişinde çeşitli rota değişiklikleri var.

Bunlara asla bir açıklama

getirmedi. Çünkü bunların çoğu zaman -bakınız enerji dönüşümü- akla yatkın bir

açıklaması da yoktu. Devletin iki numaralı isminin bu iradeci gücü nihayetinde onun

zayıflığı da. Geleneksel Hrıstiyan Demokrat Birlik değerlerinin yeniden tanımlandığı

mülteci sorununda, Merkel'in izah edici bir ruh kazanması fena bir şey olmaz.”

Merkel'in mülteci politikalarındaki koordinasyonu görevini İçişleri Bakanı Thomas de

Maiziere'den alıp Başbakanlık Dairesi'ne verdiği önceki gün basına yansımıştı.

Münchner Merkur bu yetki kısıtlamasıyla ilgili şu yorumu yapıyor:

“Yine birisi uçtu. Angela Merkel İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'i mülteci

politikalarında kapının önüne koydu. Şu soru akla geliyor: Acaba işini iyi yapmadığı için

mi? Yoksa sert eli nedeniyle göstereceği sığınmacı krizi yönetiminin Merkel için fazla

tehlikeli olacağından mı? Başbakan tecrit olmuş durumda: Avrupa'da Çek Cumhuriyeti,

Polonya, Macaristan ve Baltık devletlerinden sonra şimdi de İspanya, İngiltere,

Danimarka, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve Hırvatistan izlediği siyasi çizgiye isyan

ediyor. Hrıstiyan Birlik milletvekilleri tehdit mektupları kaleme alıyor, Hrıstiyan Sosyal

Birlik lideri Horst Seehofer Başbakan'ı yaylım ateşine tutuyor ve artık ona yardım elini

uzatmıyor. Ve şimdi de tüm bunlar Merkel'in kendi hükümeti içinde

oluyor.”

Halle'de yayımlanan Mitteldeutsche Zeitung'un aynı olayla ilgili yorumu ise şu şekilde:

“Merkel'in mülteci politikası koordinasyonunu

Başbakanlık Dairesi'ne alması, kendisi

açısından İçişleri Bakanı'na rütbe tenzili anlamına gelmeyebilir. Fiilen ise bu kapıya

çıkıyor. Thomas de Maiziere her türlü otoritesini kaybediyor. Berlin'de hiçbir üst

siyasetçi otoritesi olmadan tutunamaz. Bu onun ilk yetki kaybı. De Maiziere gibi

bir

görev adamının en sonunda fırlatılıp atılması akla hayale pek gelecek gibi değil ama

sonuçta tamamen imkansız da sayılmamalı. Şüphesiz konu şahıslarla epeydir ilgili değil.

Objektif gereklilikle siyasi elverişlilik arasındaki darboğazdan çıkmaya çalışan kişi,

pragmatizmden şaşmamalı. En sonunda maddi olarak doğru olanın siyasi olarak da

elverişli olduğuna güvenmeli. Zira içinden geçilen zamanda hiçbir şeyin

güvencesi yok.”

