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Dünya

Merkel: Mülteci krizini Türkiye'yle de iyice konuşmalıyız

Almanya Başbakanı, mülteci krizini görüşmek üzere acilen bir AB özel zirvesi talep etti

15 Eylül 2015 21:40

Avusturya Başbakanı Werner Faymann'la mülteci krizini görüşen ve acilen bir AB özel zirvesi talep eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'yle de bunu iyice konuşmalıyız” dedi.

İkili basın toplantısında konuşan Başbakan Merkel, AB Konseyi Başkanı Tusk’un AB zirvesini toplama sözü aldığını söyledi. 28 AB ülkesi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı özel zirvede “AB olarak Türkiye ile de oturup bu konuyu iyice görüşmemiz gerekir” diyen Merkel, mülteci krizinin çözümünde Türkiye’nin önemini vurguladı. Gelecek hafta yapılması istenen zirvede mülteci krizinin çözümü için en başta AB sınırlarında mülteci kamplarının kurulması ele alınacak. 

Bu kamplarda AB ülkelerinden görevliler mültecilerin kayıt işlemlerini yapacak ve iltica dilekçelerini inceleyecek. Ekonomik nedenle gelen mülteciler ayrılarak, ülkelerine geri gönderilecek.

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