Merkel Londra yolcusu

İkilinin, İngiltere'nin güneydoğu bölgesi Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel

konutu Chequers'da çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.

Almanya Başbakanlık

yetkililerince verilen bilgiye göre, görüşmenin başlıklarını ikili,

AB ve uluslararası gündeme ait konular oluşturuyor. Sığınmacı krizi ve Suriye'deki

durumun öne çıkması bekleniyor.

İngiltere, AB'nin mülteci

ve göç politikalarına katılmıyor. İngiltere Başbakanı David

Cameron, AB Komisyonu'nca belirlenen bir kota sistemi uyarınca sığınmacı alımına

karşı çıkıyor.

Cameron, bu yıl içinde

yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti tek başına

kurduktan sonra AB referandumuna gitme kararı almıştı. 2017 sonuna kadar yapılacak

referandumda vatandaşlara AB'de kalmak isteyip istemedikleri sorulacak.