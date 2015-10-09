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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Londra yolcusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidiyor.

09 Ekim 2015 12:19

İkilinin, İngiltere'nin güneydoğu bölgesi Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel
konutu Chequers'da çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.
Almanya Başbakanlık
yetkililerince verilen bilgiye göre, görüşmenin başlıklarını ikili,
AB ve uluslararası gündeme ait konular oluşturuyor. Sığınmacı krizi ve Suriye'deki
durumun öne çıkması bekleniyor.

İngiltere, AB'nin mülteci
ve göç politikalarına katılmıyor. İngiltere Başbakanı David
Cameron, AB Komisyonu'nca belirlenen bir kota sistemi uyarınca sığınmacı alımına
karşı çıkıyor. 
Cameron, bu yıl içinde
yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti tek başına
kurduktan sonra AB referandumuna gitme kararı almıştı. 2017 sonuna kadar yapılacak
referandumda vatandaşlara AB'de kalmak isteyip istemedikleri sorulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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