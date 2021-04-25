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Koronavirüs

Merkel: Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı kontrol altına almak için sert önlemler almamız şart

25 Nisan 2021 12:46

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasını kontrol altına almak için 'sert önlemlerin' gerekli olduğunu söyledi.

AP'nin aktardığına göre haftalık video açıklamasında salgında son duruma ilişkin bilgiler veren Almanya Başbakanı Merkel, sert önlemlerin 'acilen gerekli' olduğunu söyledi. Merkel, Britanya ve İrlanda'da uygulanan sert önlemlerin vakaların düşmesine etkisini örnek gösterdi. 

Merkel, "Üçüncü dalgayı kontrol altına alarak kısıtlamaları hafifleten hiçbir ülke bunu sokağa çıkma kısıtlaması gibi sert önlemler olmadan yapamadı" dedi. 

Almanya'da hükûmet, bu hafta sonundan itibaren "acil durum" önlemlerinin hayata geçebileceğini duyurdu. Bu kapsamda hükûmet eyaletlere doğrudan kısıtlama kuralları uygulayabilecek. 

Almanya'da cumartesi günü 22 bin 262 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi, 289 kişi hayatını kaybetti. 

 

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