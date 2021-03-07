Merkel: Koronavirüs pandemisi bugüne kadarki cinsiyet eşitliği gelişmelerini tehlikeye sokabilir

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, karantina sürecinde ev işleri ve çocuk bakımının büyük kısmını kadınlar yüklenirken Koronavirüs pandemisinin cinsiyet eşitliği konusunda ilerlemeyi tehlikeye atabileceğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayınlayan Merkel "Pandeminin bizi aştığını düşündüğümüz eski cinsiyet rollerine döndürmediğine emin olmalıyız" dedi.

Kadınların pandemiden daha fazla etkilendiğini söyleyen Merkel "Bir kez daha kadınların daha çok evde eğitim, çocuk bakımı ve kendi meslekleri arasında denge kurmak zorunda kaldığını gördük" dedi. Merkel, kadınların pandemi döneminde özellikle daha riskli olan bakım mesleklerinde erkeklerden daha fazla yer aldığını da ekledi.

Merkel, "Sağlık sektöründe çalışanların yüzde 75'inden fazlası kadın" diyen Merkel "Toplumumuzu taşıyanın çoğunlukla kadınlar olup da aynı zamanda önemli siyasi, ekonomik ve toplumsal karar alma mekanizmalarında eşit derecede yer almamaları mümkün olamaz" diye devam etti.

Merkel, kadınlara destek olmak için çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve eşit maaş uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.