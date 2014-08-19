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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Kiev’e gidiyor

Almanya Başbakanı Merkel, Ukrayna krizinin siyasi çözümü çabalarına bizzat müdahil oluyor. Angela Merkel, cumartesi günü Kiev’e gidecek.

19 Ağustos 2014 19:51


Almanya Başbakanı Merkel, Ukrayna krizine siyasi çözüm bulma çabalarına katkıda bulunmak üzere cumartesi günü Kiev'e gidecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hafta sonunda yapacağı bir günlük ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Başbakan Arseniy Yazenyuk ile görüşecek.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmelerde Ukrayna ile Rusya ilişkilerinin güncel durumunun ele alınacağını belirtti.

Bir diğer konunun da Ukrayna'yı destekleme imkanlarının araştırılması olacağını belirten Seibert, Ukrayna kentlerinin belediye başkanlarıyla da görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

Merkel 2013 yılı sonunda Ukrayna krizinin başlamasından sonra Ukrayna'yı ilk kez ziyaret etmiş olacak.

Poroşenko, daha önce yaptıkları telefon görüşmesinde Merkel'i ülkesine davet etmişti. Merkel, diğer Batılı ülkelerle birlikte Ukrayna hükümet birlikleri ile ayrılıkçılar arasında ateşkes yapılması için çaba veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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