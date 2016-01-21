Merkel kan kaybediyor



Mülteci politikası nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, hem lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde hem de kamuoyunda eleştirilerin odağında. İmza toplayarak Merkel'e mektup gönderen 44 CDU'lu milletvekili, Başbakan'ın mülteci politikasına artık tahammül edemediklerini iletti.

İmzacı CDU'lu milletvekillerinden Christian von Stetten, Alman haber kanalı N-TV'ye yaptığı açıklamada, Başbakan'a karşı isyanın söz konusu olmadığını belirterek "İmzacılar, sınırlarımız konusunda Alman ve Avrupa yasalarına bağlı kalınmasının gerekliliğinin altını çizmek istedi" diye konuştu. Merkel'e gönderilen mektuba CSU'dan da 56 milletvekili destek verdi.

Meclis aritmetiğine bakıldığında ise Hristiyan Birlik partilerinden 100 milletvekili, yani muhafazakar milletvekillerinin üçte biri Merkel'e bayrak açmış durumda. Geçerli kimlikleri olmayan ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen sığınmacıların geri gönderilmelerini isteyen milletvekillerine Merkel'den ise olumsuz yanıt geldi.

SPD'den Merkel'e destek

Merkel, CDU'nun aksine koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den destek alıyor. Küçük koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve CDU içindeki Merkel karşıtlarını eleştiren SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas, Rhein-Neckar Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Hedefimiz konusunda hepimiz hemfikiriz. Büyük bir zorluk içindeki insanlara yardım ediyoruz. Ancak trenin hızını akıllıca düşürmemiz gerekiyor" diye konuştu. Maas, CSU'nun tehditlerinin ve Merkel'e karşı imza toplanmasının sorunun çözümüne yardım etmediğini söyledi.

Kamuoyu desteği düşüşte

Merkel'e eyalet seçimleri öncesi kamuoyu desteği de azalıyor. Almanya'da mart ayında üç eyalette seçim yapılacak. Kamuoyu anketleri, sağ popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) partisinin oylarının arttığını gösteriyor. Stern dergisinin Forsa şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, soru yöneltilenlerin yüzde 44'ü Merkel'in başbakanlık koltuğunda kalmasına destek veriyor. Bu son yapılan anket sonuçlarından 4 puan düşük.

Forsa'nın elde ettiği sonuçlara göre, AfD ise Almanya genelinde ilk kez yüzde 10 desteğe ulaştı. Birlik partilerinin Almanya genelindeki desteğinin ise yüzde 37'ye gerilediği görülüyor. Bild gazetesinin INSA Ensitüsü'ne yaptırdığı ankete göre CDU/CSU'nun puanı daha da düşmüş görünüyor. INSA'ın sonuçlarına CDU/CSU'nun Almanya çapındaki oy oranı yüzde 32,5.