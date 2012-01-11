-Merkel İtalya Başbakanı Monti ile görüştü BERLİN (A.A) - 11.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün başkent Berlin'de İtalya Başbakanı Mario Monti ile görüştü. Berlin'e ilk kez resmi ziyarette bulunan Monti başbakanlıkta askeri törenle karşılandı. Başbakan Merkel, yaklaşık 2 saat süren görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, İtalya'nın, ekonomik krizin aşılması için yaptığı reform çabalarını överek, avronun istikrarlı hale gelmesi ve ortak ekonomik perspektiflerin geliştirilmesi için işbirliği yapacaklarını söyledi. Avrupa Finansal İstikrar Fonunun daha iyi işleyebilmesi için Avrupa Merkez Bankasından destek istediklerini, alınan bazı önlemlerle, bir ülkenin dayanışmaya ihtiyaç hissetmesi durumunda hızlı bir şekilde hareket edebileceklerini belirten Merkel, birlikte hareket edilmesi durumunda Avrupa ülkelerinin daha güçlü olacağını, Avrupa'daki refahın korunabilmesi için yaratıcı olunması ve büyümenin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Merkel, mali işlem vergisi uygulanmasının da AB ülkeleri çapında faydalı olacağına inandığını, ancak sadece avro ülkeleri çerçevesinde uygulanmasının bir fayda sağlamayacağını kaydetti. Çeşitli iddialar nedeniyle büyük baskı altına giren Cumhurbaşkanı Christian Wulff hakkında kendisinden açıklama yapmasının istenilmesi üzerine de Merkel, Wulff'un çalışmalarını her zaman takdir ettiğini belirterek, kendisine yöneltilen her türlü soruyu yanıtlayacağına emin olduğunu söyledi. Monti de, Almanya'nın mali disiplinini takdir ederek, bunun ekonomik büyümenin belirleyici şartlarından biri olduğunu söyledi. İtalya'da bütçenin sağlamlaştırılması üzerine yoğunlaştıklarını ve bazı sert önlemler almak zorunda kaldıklarını belirten Monti, İtalyan halkının tüm zorluklara rağmen sergilediği olgun tutumun da takdir edilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa'daki sorunların çözümü için yoğun çaba harcayacaklarını ve tüm ülkelerle işbirliği yapacaklarını kaydeden Monti, günümüzde Almanya gibi güçlü bir ülkenin bile tek başına başarılı olamayacağını söyledi. Monti, mali işlem vergisi uygulamasının da sıkça tartışılan bir konu olduğunu, böyle bir verginin AB çapında düşünülebileceğini belirtti. Merkel ve Monti, 20 Ocakta Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile birlikte Roma'da yeniden üçlü bir toplantı için bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.