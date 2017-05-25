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Dünya

Merkel, İncirlik'ten çekilmekle tehdit etti

"Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede açıkça dile getireceğim"

25 Mayıs 2017 20:43

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman askerlerini ziyaret izni verilmediği takdirde İncirlik'ten çekileceklerini açıkladı. Merkel'in açıklaması, Erdoğan ile Brüksel'de yapacağı görüşme öncesinde geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillere İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret izni verilmemesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede gündeme getirmeyi planlıyor. Merkel, görüşme öncesi Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesinin şart olduğunu bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede açıkça dile getireceğim" dedi. Merkel, aksi takdirde "askerlerin İncirlik'i terk etmesi gerekeceğini" de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO liderler zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Merkel ile ikili bir görüşme için biraraya gelmesi bekleniyor. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in dün yaptığı açıklamaya göre, görüşmede İncirlik meselesinin yanı sıra Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazetecilerin durumunun ele alınması bekleniyor.

Alman askerlerinin İncirlik misyonu

Türk hükümeti, Alman Meclisi Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin İncirlik'te konuşlandırılan Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi, Ankara-Berlin hattında gerilimi tırmandırmıştı. İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan yaklaşık 250 Alman askeri, IŞİD'e karşı mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona keşif desteği ve lojistik yardım sağlıyor.

 

İncirlik'teki askerleri ziyaret izni verilmemesi üzerine, Alman hükümeti alternatif üs arayışına girdi. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nde incelemelerde bulunmuştu. Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi halinde, Ürdün'de konuşlandırılması gündeme gelebilir.

Erdoğan: Güle güle deriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün Brüksel'e hareketinden önce Ankara'da yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesine ilişkin olarak, "Eğer yapacak olurlarsa bizim için çok da önemli bir sorun değil bu. Giderlerse biz ‘güle güle' deriz, başka bir şey değil" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye ile Almanya arasında son günlerde gerilim yaratan bir diğer konu ise Alman Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığında vekillerden oluşan bir heyetin Türkiye ziyaretinin, Ankara'nın tavrı üzerine iptal edilmesi oldu.

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