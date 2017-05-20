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Dünya

Alman bakan İncirlik'e alternatif bakmak için Ürdün'e gitti

Ursula von der Leyen "Türkiye'den taşınmak zorunda kalma ihtimalimize karşı hazır olmak zorundayız" açıklaması yaptı

20 Mayıs 2017 23:27

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İncirlik üssüne alternatif aramak için gittiği Ürdün'de "Türkiye'den taşınmak zorunda kalma ihtimalimize karşı hazır olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Alman parlamenterlere İncirlik'e giriş izni vermemesinin ardından ardından Ürdün'e giderek alternatif üs arayışına girişen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen konuyu değerlendirdi.

Ürdün'de önce Kral Abdullah'la görüşen ardından Azrak Havaüssü'nü ziyaret eden von der Leyen, üsten bir hayli etkilendiğini söyledi. Leyen, "Bu hava üssündeki oldukça fazla potansiyel var. Olumlu bir karşılama ve bolca destek gördüğümüz için çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

 

"Görüşmeler devam etse de…"

 

Almanya'nın üsle ilgili olarak son kararını henüz vermediğini ve Türkiye ile görüşmelerin halen devam ettiğini söyleyen Almanya Savunma Bakanı, "Taşınmak zorunda kalma ihtimalimize karşı hazır olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Irak ile Suriye'ye sınırı bulunan Ürdün'ün aynı zamanda ABD'nin öncülüğünü yaptığı IŞİD karşıtı koalisyonda bulunmasının, Azrak Havaüssü'nü Almanya için cazip kıldığı belirtildi.

Von der Leyen, yaptığı konuşmada Alman parlamenterlerin yurtdışındaki Alman birliklerini ziyaret edebilmelerinin kendileri için kritik önemde olduğunu söyledi.

 

 

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