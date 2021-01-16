Merkel'in favorisi olduğu konuşuluyordu; Almanya'da CDU'nun yeni lideri Armin Laschet oldu

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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nin yeni Genel Başkanı Armin Laschet seçildi. Armin Laschet'in Almanya'da mevut olarak iktidarda bulunan ve anketlerde büyük bir farkla önde gözüken CDU'nun eylül ayındaki seçimlerde başbakan adayı olması bekleniyor.

Laschet'in Başbakan Angela Merkel'in yarışı kazanmasını istediği isim olduğu belirtiliyordu.

Laschet, oylamanın ikinci turunda yarışın favorisi olarak görülen milyarder avukat Friedrich Merz'i 512 oya karşı 466 oy ile geçti.

CDU'nun yeni lideri zafer konuşmasında, "Yıl boyunca bir arada kalmamız için her şeyi yapacağım. Daha sonra eylülde yine partimizden bir başbakan seçilmesi için çalışacağım" dedi.

Merkel süreç boyunca hiçbir adaya resmi olarak destek vermemişti, ancak geçen sene Laschet'in başbakan olmak için gerekli vasfa sahip olduğunu dile getirmişti.

Angela Merkel, yaklaşık 16 yıldır yürüttüğü Almanya Başbakanlığı görevini eylül ayında bırakacak. Yıllardır seçimlerde sandıktan tulum çıkarmayı başaran Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bu sene seçimlere ilk kez Merkel dışında bir aday ile katılacak. CDU, şu anda anketlerde en yakın takipçisi olan Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) 15 puan fark atmış durumda.

CDU, bu yönde resmi bir karar olmamasına rağmen genellikle genel başkanını başbakanlığa aday gösteriyor.