Merkel'in eşi Sauer, Koronavirüs aşısı yaptırmayan Almanları "tembellikle" suçladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer, Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmayanları “tembellikle” suçladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Almanya’da Koronavirüs vakalarının artışı endişelere neden oluyor. Vaka artışında, ülkedeki iki doz aşı olanların oranının yüzde 68’de kalmasının etkili olduğu belirtiliyor.

İtalyan gazetesi La Repubblica’ya konuşan Merkel’in eşi Sauer “Nüfusun üçte birinin bilimsel uyarıları dikkate olmadığını görmek şaşırtıcı. Bunun bir nedeni Almanların tembelliği ve rahatlığı” dedi.

Kimyager Sauer, akademik bir ziyaret için İtalya’daydı.