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Koronavirüs

Merkel'in 14 günlük karantinası bitti; görev başına dönüyor

Merkel'in kendisine zatürre aşısı yapan doktorunda Koronavirüs çıkması üzerine karantina süreci başlamıştı

03 Nisan 2020 13:52

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 14 günlük karantina süresi sona erdi. Merkel'in bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu. Merkel, 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı

 
Angela Merkel 14 gün ev karantinasından sonra Başbakanlıkta işinin başına döndü. Hükûmet sözcüsü Steffen Seibert, "Başbakan Merkel bugün Başbakanlıktaki makamında işinin başına dönüyor. 14 gün karantina süresi bugün doldu" dedi.
 
Seibert, Başbakanın birçok test yaptırdığını ve bu testlerin de negatif çıktığını vurguladı ve "Bugünden itibaren tekrar başbakanlıkta işinin başında olacak. Ama toplantılar telekonferansla yapılmaya devam edecek. Geçerli korona kurallarına Başbakanlıkta da dikkat edilecek" dedi.

Başbakan Merkel iki hafta önce zatürre aşısı yapan doktorun Koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine kendisini ev karantinasına almış ve işleri evinden telekonferansla yönetmişti.

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