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Politika

MERKEL İLE ERDOĞAN CEBIT FUARINI AÇACAK BERLİN (A.A)

25 Şubat 2011 14:58

-MERKEL İLE ERDOĞAN CEBIT FUARINI AÇACAK BERLİN (A.A) - 25.02.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 28 Şubat Pazartesi Hannover kentinde düzenlenecek olan ve Türkiye'nin bu yıl konuk ülke olduğu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı CeBIT'in açılışını yapacak. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel ve Erdoğan'ın 28 Şubat akşamı birlikte CeBIT fuarının açılışını yapacağını, açılıştan sonra da ikili bir görüşmede bulunacaklarını söyledi. Merkel ve Erdoğan'ın 1 Mart Salı sabahı birlikte fuar alanını gezeceğini kaydeden Seibert, ayrıca Başbakan Erdoğan'ın 27 Şubat Pazar günü Düsseldorf kentinde vatandaşlara hitaben bir konuşma yapacağını ifade etti.

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