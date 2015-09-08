Merkel ile Davutoğlu mülteci krizini görüştü



Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider güncel mülteci krizi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Açıklamada Merkel'in, Türkiye'nin başta Suriye ve Irak olmak üzere mültecilerin barınma ve ihtiyaçlarının giderilmesinde gösterdiği çabayı takdirle karşıladığı belirtildi.

Merkel ile Davutoğlu'nun güncel mülteci krizinin sonlandırılması için uluslararası toplumun dayanışma temelinde çaba göstermesine ihtiyaç olduğu konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Hükümet açıklamasında ayrıca iki liderin Suriye sorununa acilen siyasi bir çözüm bulunması noktasında çabaların yoğunlaştırılması gerektiği hususunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.