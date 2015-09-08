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Dünya
Deutsche Welle

Merkel ile Davutoğlu mülteci krizini görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile mülteci krizi üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

08 Eylül 2015 21:49


Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider güncel mülteci krizi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Açıklamada Merkel'in, Türkiye'nin başta Suriye ve Irak olmak üzere mültecilerin barınma ve ihtiyaçlarının giderilmesinde gösterdiği çabayı takdirle karşıladığı belirtildi.

Merkel ile Davutoğlu'nun güncel mülteci krizinin sonlandırılması için uluslararası toplumun dayanışma temelinde çaba göstermesine ihtiyaç olduğu konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Hükümet açıklamasında ayrıca iki liderin Suriye sorununa acilen siyasi bir çözüm bulunması noktasında çabaların yoğunlaştırılması gerektiği hususunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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