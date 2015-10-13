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Dünya
Deutsche Welle

Merkel için 'idam sehpası' kurdular

Yabancı ve İslam düşmanı Pegida hareketinin Dresden'de düzenlediği gösteride Başbakan Angela Merkel için 'idam sehpası' kuruldu.

13 Ekim 2015 11:46


Kısaca Pegida olarak anılan "Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" hareketinin Dresden'de dün düzenlediği mitinge yaklaşık 9 bin kişi katıldı.

Göstericilerden birinin taşıdığı idam sehpası dikkat çekti. İdam sehpasına asılı dövizlerde, iplerin Başbakan Angela Merkel ve yardımcısı Sigmar Gabriel için ayrıldığı belirtildi.

Savcılık inceliyor

Polis sözcüsü, olayın cezai soruşturmaya tabi olup olmayacağına savcılığın bugün karar vereceğini açıkladı.

Yaklaşık 250 kişiyi bulan bir grup da Pegida karşıtı gösteri düzenledi. Polis her iki grup arasında güvenlik kordonu oluşturdu. Pegida karşıtları ıslık ve düdük çalarak Pegida sözcülerinin konuşmalarını bastırmaya çalıştı.

'Avrupa halklarına savaş açtı'

Pegida kurucusu Lutz Bachmann, hareketin birinci kuruluş yıldönümünde yapılacak gösteriye Avrupa'nın birçok ülkesinden misafir konuşmacıların katılacağını açıkladı. Bachmann, federal hükümetin sığınmacı politikasını "Avrupa halklarına karşı başlatılmış bir savaş" olarak tanımladı. Pegida sözcülerinden Tatjana Festerling ise Saksonya eyaletinin Almanya'dan ayrılmasını istedi.

Sığınmacı akını Pegida'ya katılımı artırıyor

Sığınmacı akınıyla yüz yüze bulunan Almanya'da Pegida taraftarlarının sayısı hızla artıyor. Leipzig ve Chemnitz kentlerinde de dün akşam gösteriler düzenlendi. Her iki kentteki gösterilere katılımın 400'ü bulduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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