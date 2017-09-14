Merkel Hür Demokratlarla koalisyon kurabilir

Alman haber ajansı dpa, Mannheim Üniversitesi'nden siyaset bilimci Thomas Gschwend ile New York'taki Stony Brook Üniversitesi'nden Helmut Norpoth'un yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer verdi.

Buna göre 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti (FDP) toplam yüzde 49'4 oranında oy alacak. Siyaset bilimciler bu durumda Başbakan Merkel'in Hür Demokrat Parti ile koalisyon kurma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Ancak diğer yandan Hristiyan Demokrat Birlik'in Sosyal Demokrat Parti ile büyük koalisyona devam edebileceği gibi Hristiyan Demokrat Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonunun da gündeme gelebileceğini belirtti.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin son anketleri de Hristiyan Demokrat Birlik-Sosyal Demokrat Parti koalisyonun yanı sıra Hristiyan Birlik-Hür Demokrat Birlik-Yeşiller koalisyonunun kurulabileceğine işaret etti.

İki siyaset bilimcinin araştırmasına göre Hristiyan Birlik ve Hür Demokrat Parti'nin koalisyon kurarak ülkeyi yönetme ihtimali yüzde 88. Çalışmalarının sonuçlarını Ağustos başında açıklayan siyaset bilimciler, yeni yapılan anket sonuçları doğrultusunda Merkel'e destek oranlarını güncelledi. Siyaset bilimciler Başbakan Merkel'in Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı, rakibi Martin Schulz'dan daha popüler olduğunu belirtti.

Koalisyon seçenekleriyle ilgili çalışma yapan siyaset bilimciler Thomas Gschwend ile Helmut Norpoth, tahminlerinde başbakanlık modeli adını verdikleri formülü kullandılar. Bu formül üç faktöre dayanıyor: Anketlere göre başbakanın popülaritesi, siyasi partilerin başbakana bir önceki seçimlerde sunduğu desteğin uzun süreli olması ve başbakanın sona eren görev süresi içindeki yıpranma süreci.

Geschwend ve Norpoth bu faktörleri göz önünde bulundurarak bunların verilen oyları nasıl etkilediğini ele aldı. Söz konusu formülün ilk kez 15 yıl önce denendiği ve işlediği belirtildi. O dönemde denenen formül uyarınca anket sonuçlarının tersine Gerhard Schröder'in yeniden Sosyal Demokrat-Yeşiller hükümetini kuracağı tahmininde bulunulmuştu.

dpa/HT/HS

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