Merkel: Hukukun üstünlüğüne bağlı kalınmalı



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Alman hükümet kaynakları Merkel'in Erdoğan'dan darbe girişimi sonrası ülkede başlatılan operasyonlarda hukukun üstünlüğü ve orantılılık ilkesine bağlı kalınması gerektiğini ilettiği ifade edildi.

Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada Merkel'in Erdoğan'a endişelerini ilettiği belirtildi. Sözcü, Merkel'in Erdoğan'a, darbe girişimi sonrasında ülke genelindeki operasyonlar kapsamındaki gözaltılar ve görevden alınmalarda 'orantılılık' ve 'hukukun üstünlüğü' ilkelerinin dikkate alınması gerektiğini belirttiğini ifade etti. Merkel'in Türkiye'deki gözaltı ve görevden almaların endişeye yol açtığını ilettiği belirtildi.

Almanya ve AB ölüm cezasına şiddetle karşı çıkıyor

Almanya Başbakanı Merkel’in Erdoğan ile görüşmesinde, hükümetin idam cezasının geri getirilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin de görüşlerini aktardığı ifade edildi. Merkel'in, Almanya ve AB'nin idam cezasının yeniden geri getirilmesine şiddetle karşı çıktığını ve bu talebin AB üyeliği ile hiçbir şekilde bağdaştırılamayacağına dikkat çektiği belirtildi.

Merkel'in Erdoğan'a ayrıca Türkiye'nin, devletlere idam cezasını kaldırma yükümlülüğü getiren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 13. protokolüne imza attığını da hatırlattığı belirtildi.

Almanya Başbakanı'nın görüşmede darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler ve yaralananlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü de dile getirdiği ve bir kez daha darbe girişimini sert şekilde kınadığı belirtildi.