Merkel: Hepimiz feminist olmalıyız

16 yıl yürüttüğü Almanya Başbakanlığı görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, makamındaki son günlerinde feminist görüşü desteklediğini açıkladı.

Nijeryalı yazar Chimamanda Ngozi ile birlikte Dusseldorf Schauspielhaus tiyatrosunda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Merkel, "Prensip olarak bu sosyal hayatta, hayatın her bölümünde kadın ve erkeğin eşit olması demek. Bu doğrultuda bugün açıkça söyleyebilirim; ben bir feministim" ifadelerini kullandı.

Merkel 2017'de Berlin'de düzenlenen Women20 konferansında "Feminist misiniz?" sorusuna verdiği yanıta atıfta bulunarak, "O gün sahnede söylediğimde biraz utangaç davranmıştım. Bugün üzerine daha fazla düşünmüş bir şekilde söyleyebilirim. Bu sebeple evet, hepimiz feminist olmalıyız diyebilirim" diye konuştu.

Merkel başbakanlık sonrası planlarıyla ilgili olarak, "Ben şu anda yaşıyorum" dedi.

Almanya, 26 Eylül'de seçime gidecek ve Merkel 5. dönem için aday olmayacak.

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