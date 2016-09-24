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Deutsche Welle

Merkel: Hedef kaçak göçü durdurmak

Merkel, başka ülkelerle de Türkiye ile olduğu gibi mülteci mutabakatı istiyor

24 Eylül 2016 21:07

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) kaçak göçle mücadelede ilerleme kaydettiğini söyledi. Merkel, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün düzenlenen Mülteci Zirvesi'nden sonra yaptığı açıklamada, bir yıl öncesine kıyasla durumun daha iyi olduğunu belirtti. Merkel, "hedefimizin kaçak göçü mümkün olduğu ölçüde durdurmak olması gerekiyor” dedi. Merkel, ayrıca İtalya ve Yunanistan'a mülteci krizinin aşılmasında yardımlara devam edileceği sözü verdi. Buna göre, Almanya'nın bu ülkelerden her ay birkaç yüz göçmeni kabul etmesi planlanıyor.

Başbakan Merkel, bu mültecilerin gelecek perspektifine ihtiyacı olduğunu belirterek, sığınma başvurusu kabul edilme şansı olmayanların da geri gönderilmesi gerektiğine dikkati çekti. Merkel bunun için de Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Afganistan ve Pakistan ile en kısa zamanda geri kabul anlaşmalarının imzalanmasını istediklerini kaydetti. Merkel, ayrıca Türkiye ile olduğu gibi Mısır ve diğer Afrika ülkeleri ile benzer anlaşmalara varılabileceğini de sözlerine ekledi.

Sınırların daha iyi korunması talebi

Avusturya Başbakanı Christian Kern'in daveti ile gerçekleşen zirvede ele alınan konulardan biri de AB sınırlarının korunması oldu.

Almanya Başbakanı Merkel, AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in görev alanının büyük olasılıkla genişletileceğini de söyledi. Yunanistan, Frontex'in Makedonya ve Arnavutluk sınırının denetlenmesinde de görev yapmasını istiyor.

Zirveye katılan AB Konsey Başkanı Donald Tusk da, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, AB sınırlarının korunmasının öncelikli hedeflerden biri olması gerektiğini belirtti. Tusk, "Balkan güzergâhının kaçak göç için kapalı kalmasını siyasi ve pratik olarak güvence almalıyız” dedi. Karayoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin kullandığı Balkan güzergâhı geçen mart ayında kapatılmıştı. Sadece yanlarında geçerli belge ve pasaportu olanların sınırlardan geçişisine izin veriliyor.

Bağlayıcı kararların alınmasının beklenmediği Mülteci Zirvesi'ne Almanya'nın yanı sıra Balkan güzergâhında yer alan Yunanistan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya'nın liderleri katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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