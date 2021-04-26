Merkel: Haziran’da aşı önceliğine son verilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Haziran’da aşı önceliği uygulamasının kaldırılmasını beklediğini belirterek yaz sonuna kadar dileyen herkese aşı yapılacağı taahhüdünü yineledi. Merkel aşı olanlara kolaylıklar sağlanacağını da söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Koronavirüs aşılamalarındaki önceliklendirme uygulamasına en geç Haziran ayında son verilmesini beklediğini söyledi.

Merkel, Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada yaş, meslek veya sağlık durumu gibi aşılamada tanınan önceliklerin kaldırılmasının "herkesin hemen aşılanacağı anlamına gelmeyeceğini” vurguladı. Merkel, önceliğin kaldırılmasıyla birlikte herkesin bir an önce aşı olabilmek için girişimde bulunmasının önünün açılacağını kaydetti. Aşı olana kolaylık Merkel ve eyalet başbakanlarının korona önlemlerini ele aldıkları toplantıda aşı olanlara bazı kolaylıklar sağlanması ve bazı kısıtlamalardan muaf tutulmaları konuları da ele alındı.

Ancak aşılananlara bir takım kolaylıklar sağlanacağı belirtilirken bu kolaylıkların neler olacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Merkel, aşılananların ya da daha önce enfekte olup da iyileşenlerin örneğin alışveriş yaparken veya kuaföre gittiklerinde negatif test sonucu göstermek zorunda olmayacaklarını söyledi. Aynı şekilde bu kişilerin yurt dışından geldikten sonra zorunlu olarak karantinaya da alınmayacaklarını belirtti.

Alman hükümetinin pandemi politikasındaki amacının "kısıtlamaları en aza indirmek" olduğunu kaydeden Merkel, federal hükümetin Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca uygun bir yasal düzenleme yapacağını sözlerine ekledi. Yaz tatilinde ne olacak? Yaz sonuna kadar dileyen herkesin aşı olabileceğine ilişkin vaadini tekrarlayan Merkel bununla birlikte aşı önceliğinin de kaldırılmasının ön koşulunun, ilaç üreticilerinin teslimat vaatlerini yerine getirmesi olduğunu vurguladı. Federal Sağlık Bakanlığına göre üreticiler, ikinci çeyrek için toplam 80 milyon doz aşı taahhüt etti.

Ancak yaz tatilindeki olası durumla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınan Merkel, "Bunu bugün söyleyemem. Konu pandemiye karşı mücadelenin ilerlemesine bağlı” demekle yetindi. Federal Sağlık Bakanlığına göre, Pazar gününe kadar Almanya'da yaklaşık 6 milyon kişi ikinci doz aşısını yaptırdı. Toplam 19.5 milyon insan en az bir bir kez aşılandı. Robert Koch Enstitüsü, iyileşen vaka sayısının ise 2 milyon 900 bin civarında olduğunu açıkladı.