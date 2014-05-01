Merkel gözlemciler için devrede



Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı eylemciler tarafından kaçırılan AGİT'e bağlı askeri gözlemcilerin serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.

Alman hükümet sözcü vekili Christiane Wirtz'in yaptığı açıklamaya göre Merkel Putin'e Rusya'nın bir AGİT üyesi olarak sorumluluk taşıdığını söyledi ve gözlemcilerin serbest bırakılması için nüfuzunu kullanmasını istedi.

Wirtz, Merkel ve Putin'in Ukrayna'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimleri de ele aldığını belirtti ve Alman hükümetinin, bu seçimlerin ülkede istikrar için kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in de görüşmede Merkel'e Ukrayna'nın güneydoğusundaki askeri birliklerin çekilmesinin ve şiddetin durdurulmasının büyük önem taşıdığını söylediğine dikkat çekildi. Putin'in anayasa reformunun ulusal diyaloğun önemli bir parçası olduğunu da dile getirdiği belirtildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) bağlı 7 askeri gözlemci geçen cuma gününden bu yana Rusya yanlısı aktivistlerin elinde. Gözlemcilerden üçü asker, biri tercüman olmak üzere dördü Alman. Eylemcilerin askeri lideri Vyaçeslav Ponomaryev, "teknik nedenlerden dolayı" gözlemcilerin serbest bırakılmasının geciktiğini söylemişti.