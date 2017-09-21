T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Gerekirse Türkiye'ye baskıyı artırırız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin sınırlandırıldığını, gerekirse ekonomik baskının daha da artırılabileceğini söyledi.

21 Eylül 2017 19:56

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin başbakan adayı Başbakan Angela Merkel, Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Türkiye ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Kamu yayıncılık kuruluşu MDR'e yaptığı açıklamada Merkel Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları ile ilgili olarak Türkiye'nin üzerindeki ekonomik baskının artırılabileceği sinyalini verdi.

Merkel Türkiye ile ekonomik ilişkilerin zaten bir süredir sınırlandırıldığına dikkat çekerek, "Ve gerekirse, ki bunu istemiyorum, bunu devam ettireceğiz" dedi. Merkel Türkiye'de tutuklu Almanların serbest bırakılmasını sağlamak için Almanya'nın gerekli temasları sürdüreceğini de belirtti.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına yönelik eleştirilerini de yineledi ve "Türkiye, bizim hukuk devleti anlayışımızdan uzaklaşıyor" ifadesini kullandı.

Almanya'da Federal Meclis seçimleri 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Sandıktan Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) bir kez daha zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimler öncesinde Federal Meclis'e girme ihtimali bulunan tüm partiler, Türkiye politikasının sertleştirilmesini savunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

reuters/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel TürkiyeDemokrat BirlikBaşbakan Angela Merkel PazarTürkiyeMDRMerkel TürkiyeAlmanAlmanlarınAlmanyaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFederal MeclisEylül PazarBaşbakan MerkelHristiyan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24