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Dünya

Merkel gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu

29 Ekim 2018 19:08

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
CNBC’de yer alan habere göre Merkel, 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde ve halen Başkanı olduğu Hristiyan Demokratik Birliği’nin (CDU) Aralık ayında gerçekleşecek olan kongresinde aday olmayacağını duyurdu.
JP Morgan Ekonomisti Greg Fuzesi, Başbakan olarak görevini sürdürürken, CDU başkanlığını bırakmasının, Merkel’in zayıflamasına yol açacağı uyarısı yaptı.
Berenberg Baş Ekonomisti Holger Schmieding de, \"CDU’daki görevini kendi isteğiyle bırakarak Merkel, kendisinin ardından gelecek kişinin potansiyel olarak başbakanlık görevini de elinden alabilmesi olanağını sunuyor\" dedi. 

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