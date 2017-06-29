T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel: G20’den kararlılık mesajı çıkmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamburg'da düzenlenecek G20 zirvesinden kararlılık mesajı çıkması gerektiğini söyledi.

29 Haziran 2017 17:29

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında, Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesi ile ilgili olarak zirveden serbest piyasa ekonomisi yönünde, korumacı yaklaşımları reddeden ve çokuluslu ticaret mekanizmalarını onaylayan mesajlar çıkması gerektiğini vurguladı.

Gündemdeki önemli konuların başında terörle mücadele, iklim değişimi ve ekonomide korumacılığın geldiğini belirten Merkel, G20 devlet ve hükümet başkanları zirvede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de söyledi.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararından sonra zirvedeki görüşmelerin kolay geçmeyeceğini, bu konudaki görüş ayrılığının çok belirgin olduğunu ve geçiştirilemeyeceğini vurguladı. Merkel, “ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılacağını açıklamasından bu yana biz bu anlaşmayı başarı ile sonuçlandırma kararlılığımız arttı” dedi.

Küreselleşmenin olumlu etkileri

Konuşmasında küreselleşmenin olumlu etkilerine değinen Merkel, çok sayıda insanın küreselleşme sürecinden yararlandığını söyledi. Afrika’nın birçok bölgesinin küreselleşmenin faydalarından uzak kaldığını belirten Merkel, bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede de daha iyi bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Protestolar son derece meşru"

Merkel, 7-8 Haziran günlerinde Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesi çerçevesinde beklenen protesto eylemlerine ilişkin olarak da "Protestolar demokrasilerde son derece meşru eylemlerdir“ ifadesini kullandı, ancak gösterilerin barışçıl kalması ümidini de dile getirdi. Sendikalar, muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve otonom gruplar protesto eylemleri düzenleyeceklerini açıklamışlardı.

Muhalefetten sert eleştiri

Merkel'in açıklamalarını meclisteki muhalefet sıraları ise eleştirdi. Sol Parti sözcüsü Dietmar Bartsch, G20 zirvesinin bir "göz boyama" olduğunu belirterek Merkel'in mevcut dünya ekonomik sisteminde diretmesinden vazgeçmesini, yoksulluk ve açlıkla mücadele, iklimin değişimi ve doğal kaynakların daha iyi değerlendirilmesini talep etti.

Yeşiller Partisi sözcüsü Anton Hofreiter ise Merkel'in İklim Anlaşması'na sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını, ancak Almanya'nın bu konuda yapacağı daha fazla şey olduğunu hatırlattı.

KNA/epd/AFP/dpa/ÇA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela Merkel HamburgG20Başbakanı Angela MerkelFederal Meclis&rsquo;teHamburg&rsquo;daMerkel G20ABD Başkanı Donald Trump&rsquo;ın ParisAnlaşması&rsquo;ndanParisMerkelDünya SağlıkHaziranPartiDietmar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24