Merkel: G20’den kararlılık mesajı çıkmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında, Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesi ile ilgili olarak zirveden serbest piyasa ekonomisi yönünde, korumacı yaklaşımları reddeden ve çokuluslu ticaret mekanizmalarını onaylayan mesajlar çıkması gerektiğini vurguladı.

Gündemdeki önemli konuların başında terörle mücadele, iklim değişimi ve ekonomide korumacılığın geldiğini belirten Merkel, G20 devlet ve hükümet başkanları zirvede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de söyledi.

Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararından sonra zirvedeki görüşmelerin kolay geçmeyeceğini, bu konudaki görüş ayrılığının çok belirgin olduğunu ve geçiştirilemeyeceğini vurguladı. Merkel, “ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılacağını açıklamasından bu yana biz bu anlaşmayı başarı ile sonuçlandırma kararlılığımız arttı” dedi.

Küreselleşmenin olumlu etkileri

Konuşmasında küreselleşmenin olumlu etkilerine değinen Merkel, çok sayıda insanın küreselleşme sürecinden yararlandığını söyledi. Afrika’nın birçok bölgesinin küreselleşmenin faydalarından uzak kaldığını belirten Merkel, bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede de daha iyi bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Protestolar son derece meşru"

Merkel, 7-8 Haziran günlerinde Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesi çerçevesinde beklenen protesto eylemlerine ilişkin olarak da "Protestolar demokrasilerde son derece meşru eylemlerdir“ ifadesini kullandı, ancak gösterilerin barışçıl kalması ümidini de dile getirdi. Sendikalar, muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve otonom gruplar protesto eylemleri düzenleyeceklerini açıklamışlardı.

Muhalefetten sert eleştiri

Merkel'in açıklamalarını meclisteki muhalefet sıraları ise eleştirdi. Sol Parti sözcüsü Dietmar Bartsch, G20 zirvesinin bir "göz boyama" olduğunu belirterek Merkel'in mevcut dünya ekonomik sisteminde diretmesinden vazgeçmesini, yoksulluk ve açlıkla mücadele, iklimin değişimi ve doğal kaynakların daha iyi değerlendirilmesini talep etti.

Yeşiller Partisi sözcüsü Anton Hofreiter ise Merkel'in İklim Anlaşması'na sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını, ancak Almanya'nın bu konuda yapacağı daha fazla şey olduğunu hatırlattı.

KNA/epd/AFP/dpa/ÇA/HS

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