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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: G20 daha önemli hale geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel G20'nin küreselleşme korkuları yaşandığı bir dönemde daha da önemli hale geldiğini söyledi.

26 Kasım 2016 19:16

Almanya Başbakanı Angela Merkel cumartesi günü bir video mesaj yayınladı. Merkel mesajında G20'nin gerekliliğinin 1 Aralık'ta dönem başkanlığını devralacak Almanya için yüksek maliyetleri haklı çıkardığını söyledi.

Almanya'da birçok sivil toplum kuruluşunun da dahil olduğu G20 görüşmeleri küreselleşmeye daha insani bir şekil vermek ve ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için bir şans veriyor. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip G20 ülkeleri, küresel hasılanın yüzde 85'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor.

Merkel "Eğer herkes kendi başına çalışırsa, dünyadaki sorunları çözemeyiz," diye konuştu.

ABD seçimleri, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ve Türkiye'de yaşananlar G20'nin ne kadar gerekli olduğunu teyit etti. Merkel birçok insanın küreselleşmeye, işlerini kaybetme korkusuyla şüpheyle yaklaştığını ancak bunun anlaşılabilir olduğunu belirtti. Ancak Merkel tarihin, kabuğuna çekilmenin daha büyük zararlar verdiğini gösterdiğini söyledi.

Merkel G20 toplantısında ülkeler arasındaki sorunları açıkça konuşmaya çağırdı. Buna Çin'in çelik üretiminde arz fazlası yaratmasını örnek gösteren Merkel, bir ülkenin diğerlerine daha fazla zarar vermemesi için bu sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı kendi dönem başkanlığı için ekonomi ağırlıklı konular dışında sağlık ve Afrika'ya yardım konularının da önemli olacağının mesajını verdi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRD/SSB/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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