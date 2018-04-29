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BBC Türkçe

Merkel: Euro Bölgesi'nin ortak maliye bakanı ve bütçesi olabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapısal çerçevenin hazır olması halinde Euro Bölgesi'nin ortak bir maliye bakanı ve bütçesi olması önerisi üzerinde düşünebileceklerini söyledi. Merkel böylece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uzun zamandır dile get

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapısal çerçevenin hazır olması halinde Euro Bölgesi'nin ortak bir maliye bakanı ve bütçesi olması önerisi üzerinde düşünebileceklerini söyledi. Merkel böylece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uzun zamandır dile getirdiği Euro Bölgesi reformlarına yeşil ışık yaktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Merkel, Macron'un önerilerini göz önünde bulunduracağını söyledi.

Merkel, "Eğer gerçekten de ekonominin yapısını güçlendirecek ve mantıklı adımlar atacaksak bir euro bütçesini düşünebiliriz" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble da geçen ay benzer bir açıklama yapmıştı.

Berlin yönetimi daha önce ise genelde bu tip önerilere Alman vergi mükelleflerinin üzerindeki yükü artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak seçimlere hazırlanan Merkel ayrıca, Euro Bölgesi'nin 19 ülkesinde işsizlikle mücadale edilmesi, özellikle de gençler arasında işsizliğin azaltılması için 'iyi ekonomik yönetim araçlarına' açık olduklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kampanyası sırasında Euro Bölgesi'nin mevcuyt haliyle varlığını sürdüremeyeceğini ve reformlara ihtiyaç duyulduğunu; bölgenin kendi bütçesi, parlamentosu ve maliye bakanı olması gerektiğini söylemişti.

Macron, lider seçilmesinin ardından Almanya ile ilişkilerini sıkı tutmuş, ilk dış gezisini de bu ülkeye yapmıştı.

ilk günü tamamlanmıştı.

BBC Berlin Muhabiri Jenny Hill, Merkel'in Euro bölgesi ile ilgili açıklamalarının Brexit ile ilişkili olduğunu vurguluyor.

Hill'e göre Merkel'in bu açıklamaları, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından, Merkel'in diğer Birlik ülkeleriyle yakınlaşma ve AB'nin kalbinde yer alan Almanya-Fransa işbirliğini güçlendirme çabalarının bir yansıması.

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