Merkel: 'Esad'la da görüşelim'



Almanya Başbakanı Merkel, AB zirvesine katılmak için geldiği Brüksel'de Suriye ile ilgili açıklamada bulundu. Merkel, savaşın sona erdirilmesi için yapılan görüşmelere birçok aktörün katılması gerektiğine işaret etti. Görüşülmesi gereken aktörler arasında Suriye lideri Beşar Esad'ın da bulunduğunu vurgulayan Angela Merkel, İran ve Suudi Arabistan'la da konuşulması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanmaların başladığı 2011 yılından bu yana 4 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi komşu ülkelere sığındı. Avrupa ülkelerini alarma geçeren sığınmacı akını, büyük oranda savaştan kaçan Suriyelilerden oluşuyor.