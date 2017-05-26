Merkel Erdoğan'dan yanıt bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme öncesi, Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesine izin verilmemesi halinde Alman askerlerin bu üsten çekileceğini açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede de net bir tavır sergilediği belirtildi.

Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde ikili görüşme için bir araya gelen Merkel ve Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin açıklama Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter tarafından yapıldı.

Bugün Berlin'de hükümetin olağan basın toplantısında konuşan sözcü yardımcısı, "Başbakan (Merkel) görüşmede net bir şekilde ifade etti. Şimdi işe yarayıp yaramadığını bekleyip, göreceğiz" şeklinde konuştu.

Reuters'ın haberine göre, Erdoğan ise Merkel ile yaptığı görüşmede, Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret edebilmeleri konusunda net bir ifade kullanmadı.

Merkel rest çekmişti

Merkel, Perşembe günkü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesi şart" diyerek, aksi durumda İncirlik'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Görüşme sonrasında Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Merkel'in Alman vekillerin yurt dışı misyonlarında Alman askerlerini ziyaret etmesinin şart olduğuna bir kez daha dikkat çektiğini" belirtmişti. Ancak görüşme hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Erdoğan ise Çarşamba günü Brüksel'e hareketinden önce Ankara'da yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesine ilişkin olarak "giderlerse biz 'güle güle' deriz" demişti.

İncirlik'ten çekilme meclisin gündemine gelebilir

Öte yandan Berlin'de Alman vekillere İncirlik'i ziyaret izni verilmemesi halinde Alman askerlerinin bu üsten çekilmesini isteyenler artıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) federal meclis grubu Dış Politika Sözcüsü Niels Annen, partisinin konunun önümüzdeki hafta meclis gündemine gelmesini istediğini ifade etti.

Annen, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Başkabakan Merkel'in Perşembe günkü görüşmede, Erdoğan'dan Alman vekiller için ziyaret izni almadığını tahmin ettiğini söyledi. Annen, "Başbakanın İncirlik meselesinde eli boş döndüğü şeklindeki izlenimimiz doğruysa, federal meclisin önümüzdeki hafta konuyla ilgili kararı vermesi gerekecek" şeklinde konuştu. Annen, federal meclisin "talebinin Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi olacağını" söyledi.

Muhalefette yer alan Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht de, Alman askerlerinin İncirlik'ten derhal çekilmesini istedi. Wagenknecht bugün Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "İslamî diktatörlük yolunda ilerleyen ve her türlü işbirliğini reddeden bir ülkede, askerlerimizin hiçbir işi olamaz" dedi.

Alternatif üs arayışı

Bu arada Almanya Savunma Bakanlığı, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Tornado keşif uçaklarıyla koalisyon güçlerine destek veren ve İncirlik'te konuşlandırılan yaklaşık 250 Alman askerin taşınacağı üs alternatiflerini değerlendiriyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü bugün Berlin'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu alternatiflerle ilgili "olumlu sonuçlar olduğunu" belirterek, İncirlik'ten çekilme kararı alınması durumunda "Ürdün'deki bir üsten de keşif uçuşlarının yapılmasının mümkün olduğunu" söyledi. İncirlik'ten askerlerin çekilmesi durumunda Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü gündeme gelecek. Sözcünün verdiği bilgiye göre, askerlerin yeni bir üsse taşınması en az iki ay sürecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/dpa, JD/GA/CÖ/ÖA