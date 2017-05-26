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Dünya
Deutsche Welle

Merkel, Erdoğan'dan yanıt bekliyor

NATO liderler zirvesinde Erdoğan ile görüşen Merkel'in, İncirlik krizinde tavrını net şekilde ortaya koyduğu ve Türkiye'nin tutumuna göre hareket edeceklerini belirttiği açıklandı

26 Mayıs 2017 18:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme öncesi, Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesine izin verilmemesi halinde Alman askerlerin bu üsten çekileceğini açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede de net bir tavır sergilediği belirtildi.

Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde bir araya gelen Merkel ve Erdoğan'ın görüşmesinin ayrıntısına yönelik açıklama Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter tarafından yapıldı.

Olağan haftalık basın toplantısında konuşan sözcü yardımcısı, "Başbakan (Merkel) görüşmede net bir şekilde ifade etti. Şimdi işe yarayıp yaramadığını bekleyip, göreceğiz" şeklinde konuştu.

Reuters'ın haberine göre, Erdoğan ise Merkel ile yaptığı görüşmede, Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret edebilmeleri konusunda net bir ifade kullanmadı.

Merkel rest çekmişti

Merkel, Perşembe günkü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesi şart" diyerek, aksi durumda İncirlik'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Zirve sonrası Alman hükümeti tarafından görüşmenin ayrıntılarına yönelik bilgi verilmemişti. Alman Savunma Bakanlığı bir süredir IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Tornado keşif uçaklarıyla koalisyon güçlerine destek veren İncirlik'teki yaklaşık 250 Alman askerin taşınacağı üs alternatiflerini değerlendiriyor.

Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, bu alternatiflerle ilgili "olumlu sonuçlar olduğunu" belirterek, İncirlik'ten çekilme kararı alınması durumunda "belirli bir gecikmeyle de olsa" Ürdün'deki bir üsten de keşif uçuşlarının yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, askerlerin yeni bir üsse taşınması en az iki ay sürecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters,GA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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