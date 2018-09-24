Merkel, Erdoğan için verilecek yemeğe katılmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda verilecek resmi yemek davetine katılmayacağı bildirildi. Der Spiegel dergisinin internet sitesinde duyurulan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haber, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yakın çevrelerce de doğrulandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi bir ziyaret için Berlin'e gelecek olan Erdoğan onuruna Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi yemek daveti verecek.

Erdoğan ile iki kez görüşecek

Başbakan Merkel'in yemeğe katılmamasının siyasi bir mesaj olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki her resmi yemeğin davetli listesinde doğal olarak yer alan Merkel'in, bu davetlerine hepsine katılmadığı da biliniyor. Sadece çok önemli yemeklere iştirak eden Almanya Başbakanı son olarak 2015'te İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, 2010'da da dönemin Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife es-Sani şerefine verilen yemeklere katılmıştı.

Başbakan'ın düzenli olarak resmi yemek davetlerine katılmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Merkel'in Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping şerefine verilen yemeğe de katılmamış olmasını örnek gösterdi ve Merkel ile Erdoğan'ın Cuma öğlen ve Cumartesi sabah olmak üzere zaten iki kere bir araya geleceklerini hatırlattı.

Erdoğan ilk kez askeri törenle karşılanacak

Almanya Cumhurbaşkanı resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen her devlet adamı için resmi bir yemek de veriyor. Erdoğan için de böyle bir davetin verilmesi, Almanya'da haftalardır tartışma konusu. Erdoğan, geçen 15 yıl zarfında Almanya'yı birçok kez başbakan veye cumhurbaşkanı sıfatıyla ziyaret etmişti. Ancak 27 ile 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ziyaret, Erdoğan'ın Almanya'da askeri törenle karşılanacağı ve onuruna resmi yemek daveti verilecek ilk ziyaret.

Muhalefet partilerinden birçok politikacı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilecek resmi yemeği Erdoğan'ın izlediği politikaları gerekçe göstererek boykot ediyor.