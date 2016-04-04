Merkel: Erdoğan hakkındaki video bilinçli olarak yaralayıcı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Alman devlet televizyonu ZDF’te yayınlanan bir şiiri eleştirdi. Merkel, metnin bilinçli olarak hakaret amacıyla yazıldığını söyledi.

Hürriyet’ten Celal Özcan’ın haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, şiirin sözlerinin kabul edilemeyeceğini çok açık bir dille vurguladı. Telefon görüşmesiyle ilgili bilgi veren Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in şarkının sözlerini “Bilinçli olarak yaralayıcı” diye nitelediğini vurguladı.

Seibert, Merkel’in aynı zamanda düşünce ve basın özgürlüğünün Almanya’daki yüksek önemini vurguladığını, ancak bunun da sınırsız olmadığını söyledi. Hükümet sözcüsü şöyle konuştu:

“Telefon görüşmesinin ana konusu Türkiye ile AB arasındaki mülteci sözleşmesinin uygulanmasıydı. Bunun yanında şiirin metni de gündeme geldi. İki başbakan da şiirin bilinçli yaralayıcı olduğu değerlendirmesinde anlaştı. Başbakan Merkel, metni yayınlayan kanalın bu programın tekrar yayının kaldırdığı sonucuna da dikkat çekti. Bunun yanında Başbakan Merkel, ülkemizde basın ve düşünce özgürlüğünün yüksek değerini bir kez daha vurguladı. Mizah, basın ve düşünce özgürlüğüne girer, ama sınırsız da değil.”

Ne olmuştu?

Önce devlet televizyonu NDR'nin "Extra 3" adlı programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine eleştirel bir video klip yayınlandı. Türkiye, Alman büyükelçiyi Dışişleri’ne çağırdı. Alman büyükelçinin Türk Dışişleri’ne çağrılması Alman kamuoyunda yoğun tartışma yarattı. Ardından kabare sanatçısı Jan Böhmermann ZDF kanalında Erdoğan’a dair bir şiir yayınladı. Programın tekrar bölümü, yayından kaldırılmıştı.