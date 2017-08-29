T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel: En büyük isteğim Yücel'in tahliyesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının en büyük isteği olduğunu belirterek, bunun için hükümet olarak her kanaldan çaba gösterdiklerini belirtti.

29 Ağustos 2017 11:23

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Die Welt gazetesinin İstanbul'da tutuklu bulunan Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının kendisi için büyük önceliklerden biri olduğu mesajını verdi. Berlin'de yayımlanan die tageszeitung gazetesine konuşan Merkel, şu ana kadar tüm çabalar sonuçsuz kalsa da, "Yücel'in tahliyesinden daha büyük bir isteği olmadığını" belirtti. Her kanaldan çaba gösterdiklerini söyleyen Merkel, "Deniz Yücel çifte vatandaş olduğu ve konsolosluk hizmetleri açısından pek fazla hakkımızın bulunmaması nedeniyle durum maalesef çok karmaşık" diye konuştu. Merkel hükümetin yine de, tutuklu gazeteci için elinden geleni yaptığını, özellikle de Türk yetkililer ile temaslarda bu yönde yoğun çaba gösterildiğini söyledi.

Merkel, federal hükümetin Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu, Berlinli insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer tutuklular için de endişelendiğini belirtti ve "Türkiye'ye seyahat tavsiyelerini değiştirdik ve ekonomik ilişkilerde de daha kısıtlayıcı bir tavır sergiliyoruz” dedi.

Altı ayı aşkın süredir İstanbul’da tutuklu olan Yücel “Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanırken, sol eğilimli Etkin Haber Ajansı'na (ETHA) çalışan ve 30 Nisan'da gözaltına alınıp 6 Mayıs’ta da tutuklanan Tolu hakkında “terör propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak” suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İsveçli meslektaşı Ali Gharavi ve sekiz Türk insan hakları aktivisti ile birlikte 5 Temmuz’da Büyükada’da düzenledikleri bir seminer sırasında gözaltına alınan Steudtner’e ise “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlaması yöneltiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelDeniz YücelBaşbakanı Angela Merkel Die WeltTürkiyeBerlinMerkelYücelTürkAlmanMeşale Tolu BerlinliPeter SteudtnerEtkin Haber AjansıNisanMayıs&rsquo;taToluAli GharaviTemmuz&rsquo;da

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24