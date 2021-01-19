Merkel duyurdu; Almanya'da Koronavirüs kısıtlamaları 14 Şubat'a kadar uzatıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Almanya Başbakanı<strong> Angela Merkel,</strong> 16 eyalet başbakanı ile yaptığı Koronavirüs zirvesinin ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.</p>\n<hr />\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7ys59i?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>\n</body>\n</html>