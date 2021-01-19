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Koronavirüs

Merkel duyurdu; Almanya'da Koronavirüs kısıtlamaları 14 Şubat'a kadar uzatıldı

19 Ocak 2021 18:07

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı Koronavirüs zirvesinin ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

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