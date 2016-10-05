Merkel, Dresden'deki Türk imamdan özür diledi

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Saksonya Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich, saldırıya uğrayan Dresden’deki Fatih Camisi imamıyla görüştü, özür diledi. Devletin zirvesi, “Korkmayın, arkanızdayız. Yalnız değilsiniz” mesajı verdi.

Geçen hafta Dresden’de art arda iki patlama oldu. Biri Uluslararası Kongre Merkezi’nde diğeri ise DİTİB’e bağlı Fatih Camisi’nde. Patlama sırasında caminin içinde olan imam Hamza Turan, eşi ve 6 ile 10 yaşlarında iki oğlu şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Dresden’de iki Almanya’nın birleşmesinin 26’ncı yıldönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Başbakan Angela Merkel, yabancı ve İslam düşmanı PEGIDA göstericilerinin hedefi oldu. “Defol”, “Merkel gitmeli”, “Vatan hainleri” gibi sözlü hakaretlere uğradı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Gauck hem Başbakan Merkel hem Bakan de Maiziere hem de Saksonya Eyalet Başbakanı Tillich, kutlamalar esnasında Fatih Camisi’nin imamı Hamza Turan ve ailesini kabul etti. Saldırıdan dolayı Turan, eşi ve çocuklarından özür dileyen devletin zirvesi, Türk aileye, “Korkmayın, arkanızdayız. Yalnız değilsiniz. Saldırganı mutlaka bulacağız” mesajı verdi.

Başbakan Merkel, Hamza Turan ve ailesini kutlamanın yapıldığı tarihi Semper Opera binasında kabul etti. Aileyle görüşerek olay esnasında yaşadıklarını soran Başbakan Merkel, saldırıyı kesinlikle aydınlığa kavuşturacakları sözü verdi. İmam Hamza Turan ve ailesi görüşme sırasında samimi ve içten davranışlarından çok etkilendiklerini söylediler. Hamza Turan’ın iki oğlu İbrahim İsmail, Yiğit Ali ve eşi HaticeTuran ile yakından ilgilenen Merkel, misafirlerine kendi eliyle içecek ikram etti, “Bizden bir arzunuz, dileğiniz var mı?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı da özür diledi

Cumhurbaşkanı Gauck ve hayat arkadaşı Daniela Schadt da Kongre Merkezi’ndeki kutlamalar çerçevesinde imam Hamza Turan ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Gauck da saldırıdan dolayı özür diledi ve aileye "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

Saldırıyı açıklığa kavuşturmak ve saldırganı yakalamak için çok yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere ise aileye, “Rahat olun” dedi. Saldırının yaşandığı Saksonya Eyalet Başbakanı Tillich de aileyle görüşerek korkmamalarını, devletin arkalarında olduğunu söyledi.

Polis, olay gecesi cami alanına giren, başında motosiklet kaskıyla güvenlik kamerasına yakalanan şüpheliyi arıyor.