Merkel: Dokunulmazlıkların kaldırılması endişe verici



BM Dünya İnsani Zirvesi'nde katılmak üzere Türkiye’de bulunan Angela Merkel, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Alman kamuoyunda Merkel’in görüşmede, Türkiye’nin politikalarında eleştiri konusu olan noktaları açıkça dile getirmesi beklentisi hakim. Merkel, pazar günü yayımlanan Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung’a (FAS) verdiği demeçte, Erdoğan ile görüşmesinde önemli tüm konuların gündeme geleceğini vurguladı. Türkiye’deki iç politik gelişmelerden endişe duyduğunu belirten Merkel, buna rağmen AB ile Türkiye arasında sığınmacılar konusunda varılan mutabakatın hayata geçirilmesi için çaba gösterileceğini kaydetti.

FAS'a verdiği demeçte Kürtlerle barış sürecinin rafa kaldırılmasının üzüntü verici olduğunu belirten Merkel, Almanya'nın da PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü vurgulayarak, "Kürt halkın Türkiye'de eşit haklara sahip bir yeri ve iyi bir geleceğinin olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. TBMM'de geçen hafta yapılan dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik oylamaya da değinen Merkel, dokunulmazlıkların kaldırılmasının Kürt politikacılar açısından ağır sonuçları olabileceğini ve bu durumun kendisinde büyük endişe yarattığını belirtti. Sığınmacılar konusunda Türkiye ile varılan mutabakat konusunda tek taraflı olarak Türkiye'ye bağımlı hale gelindiği eleştirilerini geri çeviren Almanya Başbakanı,"Tabii ki karşılıklı çeşitli bağımlılıklar olacaktır. Bunu karşılıklı olarak çıkarların dengelenmesi gerekliliği olarak da adlandırabilirsiniz. Ama bu, bir ülkenin tüm politikalarıyla tamamen uyuşmak anlamına gelmiyor" dedi.

"Koşullar yerine getirilmeli"

Vize muafiyeti konusuna da değinen Merkel, muafiyet öncesinde 2013 yılında üzerinde anlaşma sağlanan koşulların yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Merkel, Türkiye'nin verdiği sözler ile ilgili tutumunu titizlikle gözlemlemeye odaklandığını belirterek, "Türkiye verdiği sözleri şimdiye kadar güvenilir bir şekilde yerine getirdi ve tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı ile son durum hakkında görüşeceğim" diye konuştu.

Merkel’in Erdoğan ile görüşmesinde mülteci anlaşmasının geleceği, TBMM’den geçen, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için anayasa değişikliği teklifi, basın özgürlüğü, 2 Haziran’da Alman Federal Meclisi’nde oylanacak ‘Ermeni Soykırımı‘ taslağı ve yayında okuduğu hakaret içerikli şiir nedeniyle Erdoğan ile mahkemelik olan Alman mizahçı Jan Böhmermann konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Avrupa ve Almanya’da eleştiriler artıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde bir ‘tek adam devleti‘ yolunda ilerlediğini belirterek, “Başbakan Merkel ve AB hükümet başkanları Türkiye Cumhurbaşkanı’na izlediği politikanın Avrupa’nın temel değerleriyle bağdaşmadığını çok açık bir şekilde söylemelidir“ dedi.

Alman Hristiyan Sosyal Birlik partisi Genel Başkanı Horst Seehofer de, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye’deki gelişmeler karşısında tüm dünyanın feryat etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel’in Türk sivil toplum temsilcileriyle pazar akşamı yaptığı görüşmede, Türkiye’deki siyasal ve toplumsal durum, Kürt sorunu, hukuk devleti, Türkiye’nin AB üyelik süreci ve mülteci politikalarındaki işbirliği konularının gündeme geldiği belirtiliyor. Bir saat sürmesi planlanan görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğü bildirildi.