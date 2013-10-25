'Merkel dinlendi mi?' sorusuna ABD'den 'yorum yapmayacağız' cevabı

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonlarının dinlenip dinlenmediğine ilişkin sorulara kaçamak yanıt verdi, "Yorum yapmayacağız" dedi. Sözcü, ABD Başkanı Barack Obama'nın Merkel'e 'telefonlarınızı dinlemiyoruz' güvencesi verdiğini de tekrarladı.

ABD'nin önce Fransa'da ardından da Almanya'da telefon dinlemeleri yaptığı iddiaları dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Carney'in günlük basın brifinginde gazeteciler özellikle, Obama ile Merkel arasında dünkü telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Merkel'in telefonlarının "geçmişte de dinlenmediğine" dair bir ifadenin olmadığına dikkati çekti.

Carney, gazetecilerin "ABD, Başbakan Merkel'in telefonlarını geçmişte dinledi mi?" şeklindeki sorusuna yeni bir yorumda bulunmadı, önceki açıklamalarına benzer ifadelerin olduğu bir yanıt verdi.

"Her bir iddia edilen istihbarat faaliyetiyle ilgili kamuoyu önünde yorum yapmayacağız" diyen Carney, Obama'nın Merkel'le görüşmesinde, "telefonlarınızı dinlemiyoruz ve dinlemeyeceğiz" şeklinde güvence verdiğini tekrarladı.

'Gerilim nedeni'

Carney, ABD'nin casusluk faaliyetleriyle ilgili son dönemde çıkan iddiaların, Washington'ın diğer bazı ülkelerle ilişkilerinde gerilimlere yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu haberlerin bazı ülkelerle ilişkilerimizde gerilimlere yol açtığına şüphe yok. Bu durum, bazı ilişkilerimizde açık bir gerilim kaynağı oluşturmakta. Bu ilişkiler, ABD ve Amerikan halkı için, ekonomimiz, güvenliğimiz için çok önemli, o yüzden de bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu konuları ilgili ülkelerle dipolmatik kanallar üzerinden doğrudan görüşüyoruz ve görüşmeye de devam edeceğiz."