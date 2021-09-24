Merkel'den veda turları: Kuş parkını ziyaret etti; papağanlarla poz verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 yıl süren görevini bırakmasına günler kala bir kuş parkını ziyarete gitti.
Merkel, 26 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Almanya genel seçimi öncesi, Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Rotstock şehri yakınında Vogelpark Marlow isimli kuş parkını ziyaret etti. Park ziyaretinde Başbakan Merkel'in üzerine çok sayıda kuş kondu.
Merkel, kuşlarla poz verdi.
Merkel, 16 yıllık başbakanlığı sona ererken Almanya'nın çeşitli yerlerinde veda turları düzenliyor.
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