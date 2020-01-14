Merkel'den Libya zirvesine davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya zirvesine ilgili ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını davet etti.

Federal Hükümet'ten salı günü yapılan açıklamada zirvenin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in onayı ile devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Berlin'deki Libya zirvesi öncesinde Moskova'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Libya'da çatışan taraflardan Libya Ulusal Ordusu'na komuta eden General Halife Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'dan ayrılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in anlaşma metnini değerlendirebilmek için iki gün ek süre istediğini duyurdu.

Serrac İstanbul'a geldi

Moskova'dan ayrılan Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac ise bugün İstanbul'a geldi. Serrac burada devlet konukevine geçti.

Libya zirvesine ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği davet edildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter de Berlin'e davet edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Berlin'deki zirveye katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.