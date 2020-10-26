Merkel'den Erdoğan'ın Macron hakkındaki açıklamalarına tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki sözlerini kınadı.

AFP'nin aktardığına göre, Almanya Başbakanı Merkel'in sözcüsü, "Başbakan Merkel, Erdoğan'ın Macron hakkındaki karalayıcı sözlerini kınıyor" dedi.

Erdoğan'ın Macron açıklamalarına Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da tepki vermiş, bunun yeni bir "dip noktaya" işaret ettiğini söylemişti.

"Kontrolden geçmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkındaki tepki çeken sözlerini yinelemişti. Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" dedi.

Erdoğan bugün Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada da Fransa tepkisini sürdürdü. Erdoğan, "Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın" dedi.

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