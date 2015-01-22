Merkel Davos'ta konuşacak



Bu yıl 45'incisi düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılıyor. Toplantılara katılacaklar arasında 140 ülkenin önde gelen politikacıları ve şirketlerin tepe yöneticileri de yer alıyor.

Dört günlük forumda Paris'teki terör saldırıları ve Avrupa'ya dönen cihatçıların saldırı planları gündemin ilk sıralarında. Radikal İslamcılık, petrol fiyatının düşüşü, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, Euro borç krizinin yeniden ortaya çıkması olasılığı, iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele ise diğer önemli konular arasında.

Başbakan Angela Merkel Davos'ta "Dijital Çağda Küresel Sorumluluk" başlıklı bir konuşma yapacak. Merkel Davos'tan İtalya'nın Floransa kentine geçecek. Merkel burada İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Görüşmede bu yıl düzenlenecek G7 zirvesinin öne çıkması bekleniyor. Zirve, 4-5 Haziran tarihlerinde Bavyera'daki Elmau Şatosu'nda yapılacak. Almanya bu yıl dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubuna başkanlık ediyor.