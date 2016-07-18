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15 Temmuz Darbe Girişimi

Merkel: Darbe girişimi kabul edilemez

Cumhurbaşkanı, Merkel ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü

18 Temmuz 2016 20:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Türkiye'ye destek mesajları çerçevesinde Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün birer telefon görüşmesi yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkel, darbe girişiminin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek Türkiye’de seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise NATO üyesi bir ülkede darbelere yer olamayacağını ve darbe girişimlerine müsaade edilemeyeceğini vurguladı. Stoltenberg, NATO olarak Türkiye’de seçimle iş başına gelmiş yönetime tam destek verdiklerini kaydetti.

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