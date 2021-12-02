Merkel, canlı yayınlanacak törenle 16 yıllık makamına veda edecek

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün yapılacak bir askeri bando töreni ile 16 senedir yürüttüğü göreve sembolik olarak veda edecek. Merkel'in gelecek haftanın ilk yarısında görevi resmen Sosyal Demokrat Olaf Scholz'a teslim etmesi bekleniyor.

Tören kapsamında meşale taşıyan askerler koreografik bir şekilde yürüyecek ve askeri bando Merkel'in seçtiği 3 şarkıyı çalacak.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle Merkel'in törenleri selefleri Gerhard Schröder ve Helmut Kohl'unkilerden daha küçük olacak.

Savunma Bakanlığı'nın bahçesinde yapılacak olan ve 7.20'den itibaren Alman devlet televizyonundan canlı yayınlanacak olan törenin başında Merkel de kısa bir konuşma yapacak. Törenin bir saatten biraz daha uzun sürmesi bekleniyor.

Merkel'in törene 54'ü görev süresinde kabinesinde görev alan bakanlar olmak üzere yaklaşık 200 kişi davet ettiği ifade edildi. Scröder'in vedasına 600 kişi katılmıştı. Merkel döneminde savunma bakanı olarak görev yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başka bir görüşmesi bulunduğu için törene katılamaması bekleniyor.

The Guardian'ın aktardığına göre Merkel; Großer Gott, wir loben Dich, Für mich soll’s rote Rosen regnen ve Du hast den Farbfilm vergessen şarkılarını seçti. Du hast den Farbfilm vergessen şarkısı 1970'li yıllarda Doğu Almanya'nın en büyük hitlerinden biriydi. Merkel'in, Doğu Almanya'daki çocukluğuna ithafen bu şarkıyı seçtiği konuşuluyor.

Koalisyon anlaşması 3 parti tarafından da resmen onaylandıktan sonra Merkel, görevini Scholz'a devredecek.