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Merkel, bugün Türkiye'ye geliyor

Almanya Başbakanı Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşecek

24 Şubat 2013 12:08

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye geliyor. Merkel, Kahramanmaraş'ta patriotlara komuta eden Alman askerlerini ziyaret edecek, sonra Nevşehir'e geçecek.

Merkel'in pazartesi günü Ankara'daki temaslarında Türkiye açısından kritik gündem başlıkları, teröre desteğin kesilmesi, AB müzakereleri ve ekonomi olacak.

Almanya Başbakanı Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşecek.

Sadece terörle mücadele değil, Türkiye'nin AB süreci de masada olacak. Fransa'nın AB müzakerelerinde bloke ettiği 5 başlıktan birisi üzerindeki engellemeleri kaldırmıştı. AB sürecine ivme kazandırılması için Almanya'dan da net tavır takınılması istenecek.

Almanya'daki Türklerin durumu, Türkiye-Almanya ekonomik ilişkileri de görüşmelerde ele alınacak başlıklardan.

Merkel, Türkiye ziyaretinde Suriye'den gelecek olası tehditlere karşı Maraş'a yerleştirilen patrıotları komuta eden alman askerlerini de ziyaret edecek. Ardından da turistik ziyaret için Nevşehir'e geçecek.

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