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Almanya Savunma Bakanı Türkiye'de

Savunma Bakanı Thomas de Maiziere, 6 haftadan bu yana Kahramanmaraş'ta görev yapan 300 Alman askerini ilk kez ziyaret ediyor

23 Şubat 2013 14:13

Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere, Başbakan Angela Merkel’den bir gün önce, bölgedeki Alman birliğini ziyaret etmek üzere Kahramanmaraş’a gitti. Bakan'a, Türk ve Hollandalı mevkidaşları eşlik ediyor.

Savunma Bakanı Thomas de Maiziere, 6 haftadan bu yana Kahramanmaraş'ta görev yapan 300 Alman askerini ilk kez ziyaret ediyor. Bakan'a gezisinde Türk mevkidaşı İsmet Yılmaz ve Hollandalı mevkidaşı Jeanine Hennis-Plasschaert eşlik ediyor.

Bakan, gezisine başlamadan önce Adana İncirlik Üssü'nde Patriot savunma sistemini inceledikten sonra yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin askeri ve siyasi anlamda çok güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Bakan, aynı zamanda Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kucak açmasına ilişkin olarak da, “Biz Almanya ve Avrupa'da sizin mültecilere yönelik tutumunuza büyük saygı duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

3 savunma bakanı, bölgede görevli Hollanda askerlerini de ziyaret edecek. ABD, Hollanda ve Almanya 2'şer Patriot füze savunma sistemini NATO misyonu çerçevesinde Kahramanmaraş'ta konuşlandırmıştı.

Yarın Türkiye gezisine başlayacak olan Başbakan Angela Merkel'in de gezi programında önceliği Kahramanmaraş'a verecek.
 
Patirot füze savunma sistemleri Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine, Suriye'den gelecek olası füze saldırılarına karşı Türkiye'yi korumak amacıyla Kahramanmaraş'a yerleştirilmişti.

 

Deutsche Welle

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