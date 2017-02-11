Merkel böcek, Trump haylaz öğrenci

Karnaval kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerin doruk noktasını Rosenmontag (Güller Pazartesisi) geçitleri oluşturuyor. Geleneksel olarak bu törenlerde siyasetçileri hicvetmek için araçlar üzerine renkli heykellerden kompozisyonlar hazırlanıyor.

Bu yılki Rosenmontag geçidinde Brexit ve faiz politikaları çizgi karakterler aracılığıyla hicvedilecek. ABD Başkanı da eleştirilerden payını alacak.

Almanya Başbakanı Angele Merkel yardıma muhtaç bir böcek, Donald Trump ise haylaz bir öğrenci olarak yansıtılacak. Geçit töreni için hazırlıkların son sürat devam ettiğini belirten bu yılki geçit töreninin organizasyonunu üstlenen Christoph Kuckelkorn geçitte yer alacak araçların tasarımlarıyla ilgili basına bilgi verdi.

Tanıtılan tasarımların bir tanesinde Başbakan Angela Merkel yüz üstü dönebilmek için çırpınan bir uğur böceği olarak yansıtılıyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Super Mario olarak faizden faize atlarken görülüyor.

Kukcelkorn, bu yılki törende çocuklara yönelik tasarımların da unutulmadığını söyledi.

27 Şubat’ta düzenlenecek Köln'deki Rosenmontag geçidinde aralarında Bob Usta, Vak vak amca ve Snoopy gibi pek çok çizgi karakter de çocukların beğenisine sunulacak.

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DW, dpa / MK, GA