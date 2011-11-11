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Dünya

Merkel: Bazı ülkeler İran'a operasyon düşünüyor BERLİN (A.A)

11 Kasım 2011 18:07

-Merkel: Bazı ülkeler İran'a operasyon düşünüyor BERLİN (A.A) - 11.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyadaki bazı ülkelerin İran'a yönelik olası bir askeri operasyon üzerinde düşündüğünü belirtti. Merkel, yarın yayımlanacak "Leipziger Volkszeitung" gazetesine verdiği demecinde, İran'a yönelik bir askeri operasyon üzerinde düşünen bazı ülkelerin olduğunu belirterek, "Dünyada bir dizi ülke, ilkesel düşüncelerden dolayı askeri seçenekleri dışlamıyor" ifadesini kullandı. Kendisinin ise tüm diplomatik imkanlardan istifade edilmesini istediğini ve bu konuda Almanya'nın gerekli katkıyı sağlayabileceğini ifade eden Merkel, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak yayınladığı raporun da çok endişe verici olduğunu kaydetti. "İran açık kartlarla oynamıyor gibi görünüyor" ifadesini kullanan Merkel, Tahran yönetimini daha fazla şeffaflığa zorlamak için henüz tüm imkanlardan yeterince istifade edilmediğini savundu.

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